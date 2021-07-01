Австрія відкрилася для українців: правила в'їзду

Так, відсьогодні для в'їзду в Австрію без реєстрації та карантину необхідно пред'явити сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому останнє щеплення повинна бути зроблена не раніше, ніж за 14 днів до в'їзду в країну, і не пізніше 270 днів.

До Австрії пускатимуть туристів, які щепилися наступними вакцинами:

Comirnaty від BioNtech / Pfizer;

Vaxzevria COVID - 19 vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;

Janssen від Johnson & Johnson;

mRNA - 1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);

Sinovac.

Для в'їзду в Австрію з реєстрацією та карантином буде потрібно підтвердження про негативний результат тесту на COVID - 19 (ПЛР тест, не старше ніж 72 ч.або тест на антигени, не старше ніж 48 годин.) та 10-денний карантин після в'їзду.

Також для в'їзду можна пред'явити підтвердження про одужання після коронавірусу. Зокрема, медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або медична/ офіційна довідка про антитіла, не старше 90 днів).

Також для в'їзду в країну знадобиться онлайн-реєстрація поїздки (Pre-Travel-Clearance-PTC), яку необхідно заповнити не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на entry.ptc.gv.at.

Після в'їзду в Австрію потрібно обов'язково піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на п'ятий день після в'їзду.

Підліткам у віці від 12 до 18 років, які в'їжджають разом з вакцинованими дорослими, необхідно буде пред'явити тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину.

Для неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в'їзду.