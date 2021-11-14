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Австрія завтра запроваджує локдаун для невакцинованих від COVID

Автор: Сергей Новиков

Австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про введення локдауну з 15 листопада для тих, хто досі не вакцинований від коронавірусу. Такі люди зможуть виходити з дому лише відповідно до обмеженого переліку підстав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми повинні підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень", - зазначив Шалленберг.

Примітно, що в Австрії вакциновані 65% дорослого населення, але все одно це один з найнижчих показників в Західній Європі.

Передбачається, що невакциновані тепер зможуть залишати свої будинки тільки для певних цілей, таких як відвідування лікаря або покупка продуктів, ліків і похід на роботу. Крім того, їм заборонений вхід в ресторани, готелі і на заходи за участю більше 25 осіб.

Рівень захворюваності в Австрії вже досяг позначки 775,5 випадків на 100 000 населення. Для порівняння, у сусідній Німеччині рівень захворюваності становить 277,4.

Нагадаємо, раніше Нідерланди ввели частковий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом.

А Німеччина повернула безкоштовне тестування на тлі антирекордів щодо COVID.

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