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Байден має намір ввести в США обов'язкове носіння медичних масок

Новость на русском → США, Понеділок 09 листопада 2020 07:21
Байден має намір ввести в США обов'язкове носіння медичних масок Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Демократ Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після того, як займе президентську посаду. Кількість випадків захворювання COVID-19 у країні продовжує зростати.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За інформацією каналу, Байден планує забезпечити обов'язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів. Якщо хтось із них відмовиться піти на такий крок, майбутній президент має намір домовлятися про такий режим з округами окремо.

Наголошується, що згідно із законодавством США, кожен штат і округ мають право вводити власні карантинні обмеження. Вашингтон не має права встановлювати їх директивно.

США посідають перше місце у світі за кількістю заражень коронавірусом. З початку пандемії в країні зафіксували понад 9,8 млн випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Байден планує оголосити про створення робочої групи щодо коронавірусу у понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.

Робочу групу очолять три співголови: колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.

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