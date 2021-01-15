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Байден підготував план стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

Автор: Инна Собора

Обраний президент Джо Байден пропонує план стимулювання економіки на суму 1,9 трильйона доларів. План покликаний дати поштовх економіці і прискорити реакцію США на пандемію коронавіруса.

Про це пише Reuters.

Пакет включає в себе 415 мільярдів доларів на підтримку боротьби з вірусом і розгортання вакцин проти COVID-19, близько 1 трильйона доларів у вигляді прямої допомоги домашнім господарствам і приблизно 440 мільярдів доларів для малих підприємств і спільнот, які особливо сильно постраждали від пандемії.

Пропонується видати американцям ще по 1,4 тисяч доларів прямих виплат від влади. За словами офіційних осіб, додаткове страхування по безробіттю також збільшиться з 300 доларів на тиждень до 400 доларів в тиждень і буде продовжено до вересня.

Раніше Байден заявляв, що громадяни країни отримають по 2 тисячі доларів в якості підтримки в умовах пандемії COVID-19.

РБК-Україна писало, що Байден представив план по боротьбі з пандемією на перші 100 днів президентства.

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