Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії
Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії. Він закликав зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.
Про це повідомляє CNN.
Байден пояснив, що подібні пандемії - одне з актуальних питань, над яким його адміністрації потрібно обов'язково працювати.
"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.
Зазначимо, зараз в світі пандемія коронавірусу, захворіли вже 138 млн осіб, з них 78,6 млн осіб одужали і 2,97 млн пацієнтів померли.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ не виключає, що коронавірус міг з'явитися за межами Китаю. І потрапити в країну вже після того, як з'явився десь в іншому місці. Досі в організації допускають всі можливі варіанти його походження.
Вважається, що коронавірус міг потрапити до людини від кажанів, через продукти харчування.