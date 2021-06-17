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Байден має сумнів, що Китай хоче з'ясувати походження COVID-19

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США, Четвер 17 червня 2021 00:29
Байден має сумнів, що Китай хоче з'ясувати походження COVID-19 Фото: США мають сумнів, що Пекін хоче співпрацювати з ВООЗ щодо COVID-19(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден висловив сумніви, що Китай дійсно хоче з'ясувати походження COVID-19. Про це він розповів журналістам на прес-конференції.

Слова Байдена цитує видання Reuters.

Байден каже, що Китай намагається представити себе відповідальною країною щодо пандемії COVID-19, але залишається неясним, чи дійсно Пекін намагається з'ясувати походження коронавірусу.

"Китай дуже намагається представити себе відповідальною і дуже, дуже привітною країною, і вони дуже намагаються говорити про те, як вони допомагають світу з точки зору COVID-19 і вакцин", - сказав Байден.

Однак американський президент ясно дав зрозуміти, що скептично ставиться до співпраці Китаю з розслідуванням ВООЗ щодо походження коронавірусу.

"Послухайте, деякі речі вам не потрібно пояснювати людям світу, вони бачать результати. Невже Китай дійсно намагається розібратися в цьому?",- сказав президент США.

Нагадаємо, що походження коронавірусу розслідує розвідка США. У ньому говориться, що СOVID-19 міг вислизнути з китайської лабораторії.

Раніше повідомлялося, що США і Євросоюз закликали до ефективного розслідування коронавірусу під керівництвом ВООЗ. Про це заявили лідери після саміту в Брюсселі.

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