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Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19, - Лукашенко

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 07 травня 2021 12:47
Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19, - Лукашенко Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19. Її мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з'являться в майбутньому.

Про це заявив президент Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - заявив він.

При цьому він додав, що білоруську вакцину не поспішають виводити на масове застосування.

"Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший... У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться", - додав він.

Зазначимо, раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що на розробку вакцини може піти близько 5 млн білоруських рублів. Це майже 2 млн доларів.

Також стало відомо, що в Білорусі готуються до початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID для тих, хто планує виїзд за кордон.

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