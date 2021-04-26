ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білорусь починає видавати сертифікати про вакцинацію від COVID

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 26 квітня 2021 17:31
Білорусь починає видавати сертифікати про вакцинацію від COVID Фото: Білорусь видаватиме сертифікати вакцинованим громадянам (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі готуються до початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID. Такий документ можна отримати на платній основі для тих громадян, які планують виїзд за кордон.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

Повідомляється, що такий документ, можливо, буде необхідний громадянам Білорусі для поїздок за кордон, оскільки правила міжнародного регулювання і вимоги щодо вакцинації ще формуються.

Сертифікат видаватиметься в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням особи, яка планує виїзд за кордони країни протягом року. До документу буде внесено інформацію про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 з відміткою про першу і другу дози.

У сертифікаті буде вказана наступна інформація - найменування організації охорони здоров'я, дата народження особи, яка отримала щеплення проти COVID-19. Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

Найменування вакцини заповнюється російською та англійською мовами. В даний час в Білорусі роблять щеплення російським "Супутником V" і китайською Vero Cell.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському союзі до червня цього року.

Також стало відомо, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Білорусь сертификаты вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19