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Білорусь випустить свою вакцину від COVID в 2023 році, - Лукашенко

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Мінськ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:01
Білорусь випустить свою вакцину від COVID в 2023 році, - Лукашенко Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко анонсував появу власної вакцини від COVID в 2023 році. Її відразу адаптують до нових штамів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, вакцину випустять в 2023 році, оскільки тоді буде циркулювати новий штам.

"Який можна зробити висновок - вакцина допомагає. Принаймні нам треба прожити осінньо-зимовий період до наступного літа. Вакцина тут нам хороша підмога. Далі життя нам покаже, як діяти, що нам робити. І ми мудро вчинили, коли домовилися, що ми свою вакцину, яку ми вже в пробірці маємо, випустимо в обіг в 2023 році", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що Білорусь пережила вже 4 або 5 штамів.

"Тому ми якраз зробимо свою вакцину і пристосуємо її до того вірусу, який буде циркулювати в 2023 році", - додав він.

Нагадаємо, ще в травні Лукашенко заявляв, що Беларусь отримала власну вакцину від COVID-19, але на той час це була так звана вакцина-кандидат.

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