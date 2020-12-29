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У Білорусі стартувала вакцинація населення російською вакциною

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 29 грудня 2020 08:40
У Білорусі стартувала вакцинація населення російською вакциною Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Сьогодні прибула перша партія вакцини.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як повідомляється, у Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримуватися холодового ланцюгу.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані - медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким у силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Пиневич.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує робити щеплення від коронавірусу.

Зазначимо, Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу.

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