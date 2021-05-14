У Білорусі виявили власний штам коронавірусу: він адаптувався до місцевих умов

Вчені Білорусі виявили місцевий штам коронавірусу, який адаптувався до місцевих умов . Білоруський варіант менш агресивний, ніж індійський, проте його особливості ще повністю не вивчені.

Про це повідомили в Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) епідеміології і мікробіології Білорусі, передає видання "СБ. Білорусь сьогодні" .

"Присутній злегка видозмінений варіант (коронавірусу - ред.) місцевого походження, який адаптується до нашої популяції. Індійський ще не знаходили", - сказав виданню завлабораторії РНПЦ Анатолій Красько.

Він зазначив, що в Білорусі присутній Британський штам коронавірусу, а також мутації патогену, які були завезені раніше. За його словами, уханьський варіант, з якого почалася пандемія COVID-19, зійшов нанівець до червня 2020 року.

"Його витіснив 501-й-один з мутагенних. З'явилися ще кілька - південно-африканський, бразильський. У багатьох країнах зараз домінує британський. Набирає силу індійський варіант, це постійний природний процес мінливості вірусу", - зазначив вчений.

Красько додав, що Білоруський штам менш агресивний у порівнянні з індійським, проте коронавірус постійно мутує і все може змінитися. "Поки ми ще на попередній стадії поширення вірусу. Не виключено, що в нашій популяції теж може виникнути дуже ефективний вірус, який буде ухилятися від імунної відповіді", - уточнив фахівець.