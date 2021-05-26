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Бельгія призупинила застосування вакцини Johnson & Johnson для людей до 41 року

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Брюссель, Середа 26 травня 2021 15:17
Бельгія призупинила застосування вакцини Johnson & Johnson для людей до 41 року Фото: Бельгія призупинила застосування вакцини Johnson & Johnson (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Влада Бельгії прийняла рішення призупинити застосування вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson для людей у віці до 41 року. Оскільки нещодавно в одній з лікарень країни померла жінка від важких побічних ефектів після вакцинації.

Про це повідомляє телеканал RTBF з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Бельгії.

Її симптоми вказують на можливий зв'язок з вакциною: тромбоз і пов'язана з ним втрата тромбоцитів.

Відзначається, що жінка отримала щеплення не в рамках бельгійської кампанії з вакцинації. Вона працювала в посольстві і була вакцинована з ініціативи її роботодавця. Однак у відомстві повідомили, співробітником посольства якої країни вона була.

"В якості запобіжного заходу Бельгія вирішила тимчасово припинити введення цієї вакцини особам молодше 41 року. З іншого боку, він зберігає вакцинацію вакциною Janssen (J&J) для всіх груп ризику, без обмеження віку, а також для літніх людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути у однієї людини з 100 тисяч вакцинованих.

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