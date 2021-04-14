EMA перегляне дані про вакцину AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) має намір переглянути дані про вакцину Vaxzevria. Раніше ця вакцина називалася AstraZeneca .

Про це йдеться на сайті EMA .

Агентство продовжує стежити за випадками дуже рідкісного тромбозу з низькою кількістю тромбоцитів, який виникає у невеликого числа людей після вакцинації препаратом Vaxzevria. Комітет також розгляне питання про необхідність оновлення рекомендацій для другої дози Vaxzevria для тих, хто вже отримав першу дозу.

При вивченні даних щодо вакцинації будуть враховуватися епідеміологічні дані, включаючи рівень заражень, кількість госпіталізацій і летальність від коронавірусу.

Результати аналізу потрібні національним органам охорони здоров'я в ЄС для прийняття подальших рішень, враховуючи ризики препарату і його користь для програм вакцинації.

Одночасно в ЕМА вважають, що у вакцинації препаратом більше переваг, ніж ризиків.

"EMA вважає, що загальні переваги вакцини як і раніше переважують ризики для вакцинованих людей", - йдеться в повідомленні.

Також в EMA повідомили, що наступного тижня буде дано рекомендації щодо безпеки вакцин проти коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson. Як відомо, в США рекомендували призупинити вакцинацію цим препаратом через можливе виникнення тромбозу.