Бельгія закрила в'їзд для українців, в тому числі і вакцинованих
Фото: Бельгія закрила в'їзд для українців (pixabay.com)
Уряд Бельгії прийняв рішення включити Україну в "червоний" список країн. Таким чином, українським мандрівникам тепер закритий в'їзд на територію Бельгії, навіть для вакцинованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр інформування про перебіг пандемії Бельгії і МЗС України.
Тепер громадянам України дозволено в'їзд до Бельгії в разі якщо мета поїздки є "поважною", наприклад, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування і т. д.
Для в'їзду в Бельгію буде потрібно:
- діючий біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
- документальне підтвердження мети вашої поїздки (карта резидента країни Євросоюзу або посвідка на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера і т. п.);
- підтвердження Вашої фінансової спроможності;
- поліс медичного страхування, що визнається на території країн Євросоюзу.
При цьому необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Її можна заповнювати за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії (навіть за годину до вильоту літака).