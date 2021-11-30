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Бізнес має перевіряти COVID-сертифікати, зчитуючи QR-код, - Ляшко

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 10:29
Бізнес має перевіряти COVID-сертифікати, зчитуючи QR-код, - Ляшко Фото: бізнес в Україні має перевіряти COVID-сертифікати (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Іванна Шовкун

Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів усі COVID-сертифікати. Для цього необхідно зчитувати QR-код мобільним додатком "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За його словами, МОЗ працює над поетапним впровадженням QR-коду на всіх паперових документах, які використовуються під час карантинних обмежень.

"Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус COVID-сертифіката: чинний/нечинний. Без перевірки та зчитування сертифікат COVID не вважається наданим та перевіреним", - наголосив Ляшко.

Він також зазначив, що у разі відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке порушення передбачено штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, глава МОЗ України Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину. Йдеться про зміну правил для "жовтої" зони.

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