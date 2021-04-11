Блінкен розкритикував Китай через коронавірус: завадили докопатися до суті

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував китайські влади. За його словами, Китай не допустив експертів до дослідження коронавірусу в перші дні пандемії.

Про це він заявив в ході інтерв'ю телеканалу NBC .

За словами Блинкена, Китай відмовився від співробітництва з іншими країнами на ранніх стадіях поширення коронавірусу. Це призвело до того, що ситуація з вірусом вийшла з-під контролю.

"Я думаю, Китай знає, що на ранніх стадіях Covid він не зробив того, що йому треба було зробити. А саме, в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам", - говорить Блінкен.

У результаті вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш кричущими результатами, ніж міг би в іншому випадку".