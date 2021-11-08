Чи хворіють на коронавірус вакциновані: аналіз

У Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що люди, які отримали щеплення, вп'ятеро рідше інфікуються коронавірусом. Ризик потрапити до лікарні у вакцинованих у 10 разів нижчий, ніж у тих, хто щеплення не отримав, що підтверджується практично.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Вихід на пік. Коли епідемія COVID піде на спад і послаблять карантин".

"За період з 1 червня по 3 листопада було зафіксовано 801 832 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них 756 792 особи не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19, що становить загалом 94,4 відсотка від загальної кількості", - повідомили РБК-Україна в МОЗ.

Згідно з щоденною статистикою, яку отримує відомство, серед госпіталізованих - лише 4-6% вакцинованих.

Зокрема, у цей відсоток включають тих, хто отримав лише одне щеплення. У такому ж співвідношенні діляться вакциновані та невакциновані серед випадків зараження.

"Наприклад, виявили 27 тисяч нових випадків. З них 4-5% - це реєстрація хвороби у вакцинованих", - пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Разом з тим, як зазначив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров, до відділення інтенсивної терапії Київської лікарні №17 ще не надходив жоден вакцинований із "ковідом".

При цьому у трьох пацієнтів були сертифікати про вакцинацію, які, як пізніше з'ясувалося, вони купили.