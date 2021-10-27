Болгарія обмежила в'їзд для українців: хто зможе потрапити в країну

"З 30 жовтня 2021 року на територію країни будуть допускатися особи зі статусом постійного і довгострокового проживання на території Болгарії та члени їх сімей", - йдеться в повідомленні.

При цьому для в'їзду на територію Болгарії необхідно буде надати дійсний цифровий covid-сертифікат ЄС про вакцинацію або про перенесення хвороби або аналогічного документа одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID, який зроблений за 72 години до в'їзду.

Діти від 12 до 18 років, що в'їжджають на територію Болгарії, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на COVID, який зроблений за 72 години до в'їзду в країну і сертифікований дійсним цифровим covid-сертифікатом ЄС про тестування на COVID або аналогічним документом, що містить ті ж дані.

У разі ненадання документа особи повинні перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в'їжджати на територію Болгарії без надання документів по COVID.