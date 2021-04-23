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Болгарія відкривається для туристів з 1 травня

Новость на русском → Софія, П'ятниця 23 квітня 2021 17:44
Болгарія відкривається для туристів з 1 травня Фото: Болгарія відкривається для туристів з 1 травня (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Болгарії оголосило про відкриття кордонів для іноземних туристів. В'їзд туристам буде дозволений з 1 травня.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов, передає Radio Bulgaria.

За його словами, в'їзд буде дозволений у зв'язку з початком туристичного сезону.

Однак для в'їзду в країну мандрівникам необхідно буде мати при собі будь - який з трьох видів медичних документів - сертифікат вакцинації від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або довідку про антитіла.

Нагадавши, з 1 травня розпочнеться туристичний сезон у Болгарії. Уряд країни зараз розробляє і погоджує вимоги для в'їзду туристів на територію країни.

Крім того, у зв'язку зі збільшенням числа госпіталізацій і COVID-хворих уряд Кіпру вирішив ввести двотижневий локдаун в країні. Він діятиме до 9 травня.

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