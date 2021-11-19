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Болгарія може стати джерелом поширення нового варіанту COVID, - Єврокомісія

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Болгарія, П'ятниця 19 листопада 2021 14:15
Болгарія може стати джерелом поширення нового варіанту COVID, - Єврокомісія Фото: з Болгарії може почати розповсюджуватись новий варіант COVID (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У Болгарії через низький рівень вакцинації може з'явитися новий варіант коронавірусу. Існують ризики, що він почне поширюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediapool.bg.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку, який відповідає за вакцинацію в Євросоюзі, Тьєррі Бретон заявив, що Болгарія може стати джерелом поширення нового варіанту COVID-19. Усе це пов'язано з низьким відсотком вакцинації населення. На сьогоднішній день він становить 26%. У цей же час в Європі середній показник вакцинації - 76%.

"Я не хотів би говорити про потенційно "болгарську версію", але якщо ми щось не зробимо, то можемо стати свідками цього взимку. Оскільки занадто багато людей не вакциновані, новий варіант вірусу може сформуватися і стати набагато стійкішим. Це було б дуже поганою новиною як для болгар, так і для всіх нас на планеті", - наголосив Бретон.

Він додав, що люди, які проти вакцинації, є у всіх країнах. Проте лікарям та експертам вдається переконувати у ефективності щеплення. Але єврокомісар висловив нерозуміння ситуації у Болгарії..

Нагадаємо, вчений назвав ім'я першого у світі пацієнта з коронавірусом. Це була продавчиня на ринку в Ухані Вей Гуйсянь.

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