Болгарія може стати джерелом поширення нового варіанту COVID, - Єврокомісія

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку, який відповідає за вакцинацію в Євросоюзі, Тьєррі Бретон заявив, що Болгарія може стати джерелом поширення нового варіанту COVID-19. Усе це пов'язано з низьким відсотком вакцинації населення. На сьогоднішній день він становить 26%. У цей же час в Європі середній показник вакцинації - 76%.

"Я не хотів би говорити про потенційно "болгарську версію", але якщо ми щось не зробимо, то можемо стати свідками цього взимку. Оскільки занадто багато людей не вакциновані, новий варіант вірусу може сформуватися і стати набагато стійкішим. Це було б дуже поганою новиною як для болгар, так і для всіх нас на планеті", - наголосив Бретон.

Він додав, що люди, які проти вакцинації, є у всіх країнах. Проте лікарям та експертам вдається переконувати у ефективності щеплення. Але єврокомісар висловив нерозуміння ситуації у Болгарії..