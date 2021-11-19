ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID, - Еврокомиссия

Новина українською →
Болгария, Пятница 19 ноября 2021 14:15
Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID, - Еврокомиссия Фото: с Болгарии может начать распространяться новый вариант COVID (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Болгарии из-за низкого уровня вакцинации может появиться новый вариант коронавируса. Существуют риски, что он начнет распространяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool.bg.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, отвечающий за вакцинацию в Евросоюзе, Тьерри Бретон заявил, что Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID-19. Все это связано с низким процентом вакцинации населения страны. На сегодняшний день он составляет 26%. В это же время в Европе средний показатель вакцинации - 76%

"Я не хотел бы говорить о потенциально "болгарской версии", но если мы что-нибудь не сделаем, то можем стать свидетелями этого зимой. Поскольку слишком много людей не вакцинированы, новый вариант вируса может сформироваться и стать гораздо более устойчивым. Это было бы очень плохой новостью как для болгар, так и для всех нас на планете", - подчеркнул Бретон.

Он добавил, что люди, которые против вакцинации, есть во всех странах. Однако врачам и экспертам удается убеждать в эффективности прививки. Но еврокомиссар выразил непонимание ситуации в Болгарии.

Напомним, ученый назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Это была продавщица на рынке в Ухане Вэй Гуйсянь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе