Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID, - Еврокомиссия

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, отвечающий за вакцинацию в Евросоюзе, Тьерри Бретон заявил, что Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID-19. Все это связано с низким процентом вакцинации населения страны. На сегодняшний день он составляет 26%. В это же время в Европе средний показатель вакцинации - 76%

"Я не хотел бы говорить о потенциально "болгарской версии", но если мы что-нибудь не сделаем, то можем стать свидетелями этого зимой. Поскольку слишком много людей не вакцинированы, новый вариант вируса может сформироваться и стать гораздо более устойчивым. Это было бы очень плохой новостью как для болгар, так и для всех нас на планете", - подчеркнул Бретон.

Он добавил, что люди, которые против вакцинации, есть во всех странах. Однако врачам и экспертам удается убеждать в эффективности прививки. Но еврокомиссар выразил непонимание ситуации в Болгарии.