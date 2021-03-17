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В лікарнях Житомира закінчуються ліжко-місця для хворих COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

У житомирських лікарнях в резерві залишилось понад 130 ліжко-місць. Цих місць може бути недостатньо, якщо кількість хворих з COVID-19 не зменшиться.

Про це заступник міського голови Марія Місюрова заявила під час засідання виконавчого комітету міської ради.

За її словами, у лікарнях зараз вже переважає молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання COVID-19.

"Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більше 130 ліжко-місць в резерві", - зазначила вона.

Мер Сергій Сухомлин додав, що фактично, якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

"Будемо звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб включали у маршрут обласну клінічну лікарню", - додала Місюрова.

Нагадаємо, у Житомирській області через карантин скасували приміські поїзди.

Зазначимо, 24 лютого у Житомирській області почалася кампанія по COVID-вакцинації.

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