В лікарнях Житомира закінчуються ліжко-місця для хворих COVID-19

У житомирських лікарнях в резерві залишилось понад 130 ліжко-місць. Цих місць може бути недостатньо, якщо кількість хворих з COVID-19 не зменшиться.
Про це заступник міського голови Марія Місюрова заявила під час засідання виконавчого комітету міської ради.
За її словами, у лікарнях зараз вже переважає молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання COVID-19.
"Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більше 130 ліжко-місць в резерві", - зазначила вона.
Мер Сергій Сухомлин додав, що фактично, якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.
"Будемо звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб включали у маршрут обласну клінічну лікарню", - додала Місюрова.
Нагадаємо, у Житомирській області через карантин скасували приміські поїзди.
Зазначимо, 24 лютого у Житомирській області почалася кампанія по COVID-вакцинації.