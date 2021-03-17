В лікарнях Житомира закінчуються ліжко-місця для хворих COVID-19

За її словами, у лікарнях зараз вже переважає молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання COVID-19.

"Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більше 130 ліжко-місць в резерві", - зазначила вона.

Мер Сергій Сухомлин додав, що фактично, якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

"Будемо звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб включали у маршрут обласну клінічну лікарню", - додала Місюрова.