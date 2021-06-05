ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Booking поверне 110 млн доларів державної допомоги через критику

Новость на русском →
Субота 05 червня 2021 16:12
Booking поверне 110 млн доларів державної допомоги через критику Фото: Booking поверне Нідерландам допомогу, видану через коронавірус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міжнародна компанія з бронювання готельних номерів Booking поверне державну допомогу у розмірі 110 млн доларів. Її раніше надали Нідерланди через пандемію коронавіруса.

Про це повідомили у прес-службі DW.

Таке рішення компанія Booking прийняла через критику розмірів винагороди, виплаченої керівництву компанії.

Зокрема, у Нідерландах розкритикували те, що генеральний директор Booking Глен Фогель минулого року отримав 7,1 мільйона доларів, а фінансовий директор Девід Гулден - 24 мільйони доларів.

Кошти повернуть Нідерландам, де знаходиться найбільша філія компанії.

Водночас Booking заявила, що такі розміри винагороди для топменеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою пов'язані з майбутнім розвитком бізнесу.

Однак критика з боку Нідерландів була почута і сприйнята серйозно. Минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив 12,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, у травні ЄС схвалив протокол, що дозволяє відновити туризм.

РБК-Україна писало, що Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Компенсация Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19