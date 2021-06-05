Booking поверне 110 млн доларів державної допомоги через критику

Міжнародна компанія з бронювання готельних номерів Booking поверне державну допомогу у розмірі 110 млн доларів. Її раніше надали Нідерланди через пандемію коронавіруса.

Таке рішення компанія Booking прийняла через критику розмірів винагороди, виплаченої керівництву компанії.

Зокрема, у Нідерландах розкритикували те, що генеральний директор Booking Глен Фогель минулого року отримав 7,1 мільйона доларів, а фінансовий директор Девід Гулден - 24 мільйони доларів.

Кошти повернуть Нідерландам, де знаходиться найбільша філія компанії.

Водночас Booking заявила, що такі розміри винагороди для топменеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою пов'язані з майбутнім розвитком бізнесу.

Однак критика з боку Нідерландів була почута і сприйнята серйозно. Минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив 12,5 мільярда доларів.