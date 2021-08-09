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У "Борисполі" відкрився пункт вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від коронавірусу. Бажаючі можуть отримати щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зробити щеплення від коронавірусу можна буде в приміщенні терміналу D на 1 поверсі. Пункт вакцинації працюватиме щодня з 9:00 до 15:00.

Зробити щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer можуть всі бажаючі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

У прес-службі зазначили, що вакцинація від COVID безкоштовна і буде проходити без попереднього запису в порядку живої черги.

З собою необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Нагадаємо, раніше пункт вакцинації від коронавірусу запрацював в аеропорту "Львів".

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ВакцинаціяБорисполь