У Бразилії звільнять третього міністра охорони здоров'я за час пандемії

Президент Жаир Болсонару готується призначити нового претендента на посаду міністра охорони здоров'я. Це буде четверте призначення на цю посаду з моменту початку пандемії.

Причиною звільнення теперішнього міністра Едуардо Пасуелло стало те, що випадки COVID-19 в країні виходять з-під контролю.

Останній тиждень перебування на посаді Пасуелло був дуже складним та смертоносним з початку пандемії коронавірусу.

"Понад 279 тис. бразильців померли в результаті загострюється спалаху, в результаті якого минулого тижня в Бразилії загинуло більше людей, ніж у будь-якій іншій країні", - йдеться в повідомленні.

Тепер президент замислився про заміну міністра й оцінює, кого можна призначити на цю посаду. Сам Пасуелло сказав, що не піде у відставку і що зміни можуть відбутися "в короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі".

Пасуелло є генералом армії та не має медичної освіти. В основному він піддавався критиці за відсутність досвіду в галузі громадської охорони здоров'я і підтримки зусиль Болсонару з використання неперевірених препаратів для боротьби з COVID-19, при цьому зменшуючи необхідність соціального дистанціювання.

Разом з тим інші джерела повідомляють, що в Бразилії вже визначилися з новим міністром. Ним може стати доктор, президент Бразильського товариства кардіологів Марселу Кейрога. Його призначення може відбутися в найближчі один-два тижні.