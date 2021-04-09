У Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса
В Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса у четвер, 8 квітня. Лікарні країни переповнені пацієнтами з COVID-19, не вистачає ліківі.
Про це повідомляє Reuters.
У четвер Бразилія встановила щоденний рекорд в 4249 смертей від COVID-19. Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю. Лікарні країни переповнені пацієнтами, ліків та вакцин не вистачає.
За даними Національної асоціації приватних лікарень опитування показало, що навіть у найбагатших лікарнях не вистачає критичних ліків.
Три з чотирьох приватних лікарень заявили, що у них є запаси для лікування коронавірусу на тиждень або менше, включаючи кисень, анестезію і основні ліки для інтубації.
Разом з тим президент Болсонару робить все можливе, аби розвіяти побоювання з приводу вірусу. Він виступає проти жорсткого карантину і не вважає за потрібне забезпечити лікарні всім необхідним.
"Давайте не будемо плакати через пролите молоко. Ми все ще переживаємо пандемію, яка частково використовується політично - не для перемоги над вірусом, а для повалення президента", - заявив Болсонару.
Сенат Бразилії планує створити на наступному тижні спеціальний комітет для розслідування реакції уряду на пандемію. При цьому суддя Верховного суду завив, що ще занадто рано проводити розслідування, поки Бразилія все ще бореться з кризою, але не відмовив. Також Верховний суд Бразилії все ж визнав заборони на релігійні збори на рівні штатів. До цього Болсонару назвав такі заборони нападом на свободу віросповідання.
Нагадаємо, глава МЗС Бразилії йде у відставку. Це сталося через кризу з вакцинами.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі уряд вирішив послабити карантин. Там більша кількість людей зможе збиратися і їздити в транспорті.