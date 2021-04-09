У Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса

В Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса у четвер, 8 квітня. Лікарні країни переповнені пацієнтами з COVID-19, не вистачає ліківі.

У четвер Бразилія встановила щоденний рекорд в 4249 смертей від COVID-19. Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю. Лікарні країни переповнені пацієнтами, ліків та вакцин не вистачає.

За даними Національної асоціації приватних лікарень опитування показало, що навіть у найбагатших лікарнях не вистачає критичних ліків.

Три з чотирьох приватних лікарень заявили, що у них є запаси для лікування коронавірусу на тиждень або менше, включаючи кисень, анестезію і основні ліки для інтубації.

Разом з тим президент Болсонару робить все можливе, аби розвіяти побоювання з приводу вірусу. Він виступає проти жорсткого карантину і не вважає за потрібне забезпечити лікарні всім необхідним.

"Давайте не будемо плакати через пролите молоко. Ми все ще переживаємо пандемію, яка частково використовується політично - не для перемоги над вірусом, а для повалення президента", - заявив Болсонару.