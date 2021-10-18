Тягар хвилі залежить від кожного. Україна на початку хвилі СOVID: коли чекати спад 

В Міністерство охорони здоров'я заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. Однак її спад буде залежати від ставлення громадян до СOVID та відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна під час брифінгу.

"З приводу прогнозів, то пікові навантаження очікувалися в кінці жовтня і до середини листопада і з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - розповів Кузін.

За його словами, наразі в Україні спостерігається початок активної хвилі СOVID, зростання захворюваності.

"Тягар цієї хвилі буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - підкреслив головний санлікар.