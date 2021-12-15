У Британії антирекорд захворюваності COVID-19 з січня: майже 60 000 заражених за добу

Уточнюється, що це п'ятий найвищий показник добової захворюваності в Британії з початку епідемії коронавірусу в березні минулого року.

Крім того, за минулу добу медики зафіксували 150 смертей внаслідок інфікування COVID-19.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що країна зіткнулася з "хвилею нових інфекцій, викликаних штамом "Омікрон".

За останніми даними, у світі виявлено майже 271,7 млн випадків зараження коронавірусом. Померли понад 5,3 млн осіб, одужали - 244,1 млн.