RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Британії можуть розпочати програму ревакцинації вже в вересні

Автор: Сергій Пишкін

Великобританія може розпочати програму масової ревакцинації вже в вересні. Це залежатиме від рішення експертів Об'єднаного комітету по вакцинації та імунізації (JCVI).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови МОЗ Великобританії Саджида Джавіда, країна приймає відповідні заходи через послаблення імунітету у літніх та вразливих людей.

"Так, наприклад, всього тиждень тому я оголосив, що людям з ослабленим імунітетом слід зробити третій укол як частину основного лікування. Це вже почалося. Що стосується загальної бустерної програми, ми попросили JCVI вивчити це", - відзначив Джавід.

Місяць тому експерти JCVI підтримали ідею запровадження ревакцинації, однак попросили дати трохи більше часу, аби більш детально вивчити пропозицію.

Джавід додав, що розраховує на те, що програма ревакцинації в країні розпочнеться вже в цьому місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКоронавірусВакцинація