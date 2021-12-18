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У Британії черговий антирекорд по захворюваності на COVID-19 - більше 93 000 нових випадків

Автор: Анна Полисученко

У Великобританії третій день поспіль реєструють рекордну кількість щоденних випадків зараження коронавірусом. У п'ятницю інфекцію підтвердили у 93 045 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.

У четвер було оголошено про рекордні 88 376 підтверджених випадків COVID після попереднього щоденного максимуму в середу в 78 610 випадків.

Водночас кількість смертей стабільно залишається відносно низькою, за останню добу зареєстрували 111 загиблих.

Згідно з даними уряду, кількість випадків коронавірусу в Британії за останні сім днів зросла на 38,6% в порівнянні з попереднім тижнем. Кількість зареєстрованих смертей за останні сім днів зменшилася на 4,5% порівняно з попереднім тижнем.

Раніше ми писали, що лікарні Британії складають плани на випадок дефіциту медперсоналу через спалах COVID.

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Великобританія