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В Британії планують щепити бустером людей віком від 40 до 49 років

Автор: Сергій Пишкін

Великобританія планує прискорити темпи вакцинації напередодні різдвяних свят. Найближчим часом може запровадити бустерне щеплення серед людей віком від 40 до 49 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) Вей Шен Ліма, програма бустерної вакцинації поширюватиметься й на людей віком від 40 до 49 років.

Також він зауважив, що кожен зможе щепитися Pfizer або Moderna незалежно від того, який тип препарату використовувався під час першого курсу. Проміжок між повторною вакцинацією становитиме шість місяців після отримання другої дози.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Британії розглядає можливість отримання бустерних доз на місяць раніше.

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ВеликобританіяВакцинаціяКоронавірус