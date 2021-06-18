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У Британії розповіли про ефективність COVID-вакцин проти штаму "Дельта"

Автор: РБК-Україна

Число випадків зараження коронавірусом за останній тиждень в Великобританії продовжує зростати. Більш заразний індійський штам COVID-19 "Дельта" є причиною майже всіх випадків захворювання на території країни сьогодні.

Про це пише пресслужба МОЗ Британії.

Однак, як зазначає міністерство, є і хороші новини стосовно ефективності вакцин.

Згідно з останніми даними, перша доза препарату знижує ризик захворіти на COVID-19 на 75%. Зокрема, серед людей, які вакцинувалися другою дозою, шанси заразитися знизилися до 90%.

Для прикладу пресслужба розкрила деякі подробиці госпіталізації людей хворих коронавірусом у період з 1 лютого по 14 червня поточного року.

Загалом, до лікарні потрапили 3 806 осіб, інфікованих новим штамом коронавірусу "Дельта". Серед них:

  • 527 (65%) людей не були вакциновані;
  • 135 (17%) були вакциновані першою дозою;
  • 84 (10%) були вакциновані другою дозою;

Стоит отметить, что сейчас в Великобритании людей вакцинируют зазначеними препаратами:

  • BioNTech, Pfizer;
  • Johnson & Johnson;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаКоронавірус