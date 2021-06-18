У Британії розповіли про ефективність COVID-вакцин проти штаму "Дельта"

Число випадків зараження коронавірусом за останній тиждень в Великобританії продовжує зростати. Більш заразний індійський штам COVID-19 "Дельта" є причиною майже всіх випадків захворювання на території країни сьогодні.
Про це пише пресслужба МОЗ Британії.
Однак, як зазначає міністерство, є і хороші новини стосовно ефективності вакцин.
Згідно з останніми даними, перша доза препарату знижує ризик захворіти на COVID-19 на 75%. Зокрема, серед людей, які вакцинувалися другою дозою, шанси заразитися знизилися до 90%.
Для прикладу пресслужба розкрила деякі подробиці госпіталізації людей хворих коронавірусом у період з 1 лютого по 14 червня поточного року.
Загалом, до лікарні потрапили 3 806 осіб, інфікованих новим штамом коронавірусу "Дельта". Серед них:
Стоит отметить, что сейчас в Великобритании людей вакцинируют зазначеними препаратами: