В Британії розгорнули компанію щонайскорішої вакцинації вагітних жінок: в чому причина

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я, 20% важкохворих коронавірусом людей - невакциновані вагітні жінки.

Відповідно до досліджень ізраїльських лікарів, перенесений під час вагітності коронавірус є не лише небезпечним для майбутніх мам, але і для плоду.

"Вакцину можна вводити на будь-якому терміні вагітності, ми отримуємо і відстежуємо великі данні про щеплення для вагітних, так ось, воно не збільшує ризик викидня або мертвонародження", - відзначив віцепрезидент Королівського коледжу акушерів і гінекологів Джо Маунтфілд.