RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Британії розгорнули компанію щонайскорішої вакцинації вагітних жінок: в чому причина

Автор: Сергій Пишкін

У Великобританії розгорнули компанію щодо найскорішої вакцинації від коронавірусу вагітних жінок. Їх щепитимуть незалежно від терміну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я, 20% важкохворих коронавірусом людей - невакциновані вагітні жінки.

Відповідно до досліджень ізраїльських лікарів, перенесений під час вагітності коронавірус є не лише небезпечним для майбутніх мам, але і для плоду.

"Вакцину можна вводити на будь-якому терміні вагітності, ми отримуємо і відстежуємо великі данні про щеплення для вагітних, так ось, воно не збільшує ризик викидня або мертвонародження", - відзначив віцепрезидент Королівського коледжу акушерів і гінекологів Джо Маунтфілд.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКоронавірусВакцинація