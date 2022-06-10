У Британії спалять засоби захисту від COVID на 5 млрд доларів

У Великобританії мають намір спалити невикористані засоби захисту від COVID на 5 млрд доларів. Вони непридатні для застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що уряд планує спалити захисний одяг та інші кошти, закуплені на початку пандемії, щоб попередити зараження співробітників сфери охорони здоров'я.

Згідно зі звітом Комітету з державних рахунків Палати громад (PAC), в Міністерстві охорони здоров'я і соціального забезпечення (DHSC) зберігаються засоби індивідуального захисту на 5 млрд доларів, які не можуть бути використані, оскільки не відповідають стандартам.

"У департаменту немає чіткої стратегії утилізації цих надлишкових засобів індивідуального захисту, але вони повідомили нам, що планують спалити значні обсяги і будуть прагнути виробляти з них енергію", - йдеться в документі.

На цю інформацію вже відреагувала опозиція і звинуватила консерваторів "у ганебному марнотратстві".

"Міністри недбало спалюють гроші платників податків на мільярди, оскільки непридатні халати, захисні окуляри і рукавички буквально перетворяться на дим", - заявила Анджела Рейнер, заступниця лідера лейбористів.