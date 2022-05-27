ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карантин в Україні все ще є, його термін знову продовжили

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 27 травня 2022 14:30
Карантин в Україні все ще є, його термін знову продовжили Фото: прем'єр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин через коронавірус до 31 серпня. Також уряд продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Схвалено проект постанови про продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню COVID-19 до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Україні на час дії воєнного стану скасували кольорові карантинні зони.

При цьому досі в країні діють масочний режим та інші заходи, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус