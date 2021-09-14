RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія починає бустерну вакцинацію від COVID. Але не для всіх

Автор: Сергей Новиков

З наступного тижня у Великобританії почнуть вводити бустерні щеплення від COVID-19. Третю дозу запропонують людям старше 50-років, а також працівникам у сферах охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з урядовим планом, бустерні уколи від COVID будуть пропонуватися людям у віці 50 років і старше, а також тим, хто знаходиться в будинках престарілих, працівникам охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) Британії вже зазначив, що перевага надається мРНК-вакцинам. В якості бустерного щеплення запропонують вакцину Pfizer або половину дози Moderna.

А тим, хто не зможе зробити щеплення через алергію на мРНК-вакцину, запропонують зробити бустерний укол препаратом AstraZeneca.

Також повідомляється, що третю дозу не слід вводити раніше, ніж через шість місяців після того, як було зроблено друге щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах рекомендували третє щеплення від COVID для людей з імунними розладами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКоронавірусВакцинація