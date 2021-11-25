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Британія оприлюднила нові дані про COVID-вакцинацію вагітних

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Британія, Четвер 25 листопада 2021 16:37
Британія оприлюднила нові дані про COVID-вакцинацію вагітних Фото: експерти заявили, що вакцинація від коронавірусу безпечна для вагітних (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Згідно з новими даними, які оприлюднила Велика Британія, вакцинація проти COVID безпечна для вагітних. Вона не пов'язана з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство з безпеки здоров'я Великої Британії (UKHSA).

У UKHSA заявили, що дані про вакцину проти коронавірусу у Великій Британії підтверджують інші дослідження в усьому світі. Тому вчені стверджують, що щеплення безпечні для введення на будь-якій стадії вагітності.

Під час дослідження вакцин не було виявлено суттєвих відмінностей у показниках мертвонароджень, низької маси тіла при народженні та частки передчасних пологів.

Дані показали, що у вакцинованих жінок коефіцієнт мертвонароження становив 3,35 на 1000, що трохи нижче, ніж показник 3,60 на 1000 у невакцинованих жінок.

Частка жінок, які народили передчасно, становила 6,51% серед вакцинованих людей - це трохи вище, ніж 5,99% серед невакцинованих жінок.

"Кожна вагітна жінка, яка ще не була вакцинована, повинна почуватися впевнено, щоб піти і зробити укол, і це допоможе запобігти серйозним наслідкам зараження COVID-19 під час вагітності", - сказала керівник відділу імунізації UKHSA Мері Рамзі.

Нагадаємо, голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт прокоментував можливість щорічної вакцинації від коронавірусу. На його думку, поки що рано це стверджувати, але таку можливість виключати не можна.

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