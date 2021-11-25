Британия обнародовала новые данные о COVID-вакцинации беременных

Согласно новым данным, которые обнародовала Великобритания, вакцинация против COVID безопасна для беременных. Она не связана с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев.

В UKHSA заявили, что данные о вакцине против коронавируса в Великобритании подтверждают другие исследования во всем мире. Исходя из этого ученые утверждают, что прививки безопасны для введения на любой стадии беременности.

Во время исследования вакцин не было обнаружено существенных различий в показателях мертворождений, низкой массы тела при рождении и доли преждевременных родов.

Данные показали, что у вакцинированных женщин коэффициент мертворождения составлял 3,35 на 1000, что немного ниже, чем показатель 3,60 на 1000 у невакцинированных женщин.

Доля женщин, родивших преждевременно, составила 6,51% среди вакцинированных людей - это немного выше, чем 5,99% среди невакцинированных женщин.

"Каждая беременная женщина, которая еще не была вакцинирована, должна чувствовать себя уверенно, чтобы пойти и сделать укол, и это поможет предотвратить серьезные последствия заражения COVID -19 во время беременности", - сказала руководитель отдела иммунизации UKHSA Мэри Рамзи.