Британія повністю вакцинувала 75% населення старше 16 років

Згідно з даними уряду, після того як в понеділок ще 22 698 осіб зробили щеплення першою дозою - загальна кількість введених вакцин в країні становить 91 827 909.

Зазначається, що четверо з п’яти людей старше 16 років пройшли повний курс вакцинації, однак найбільшим показником відзначився саме Уельс (84,1%).

З початку компанії вакцинації, у Великобританії щепили першою дозою 48 292 811 осіб, а другою - 43 535 098.