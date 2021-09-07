RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія повністю вакцинувала 75% населення старше 16 років

Автор: Сергій Пишкін

75% громадян Великобританії завершили повний курс вакцинування. Загалом в країні зробили більше ніж 91 млн щеплень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними уряду, після того як в понеділок ще 22 698 осіб зробили щеплення першою дозою - загальна кількість введених вакцин в країні становить 91 827 909.

Зазначається, що четверо з п’яти людей старше 16 років пройшли повний курс вакцинації, однак найбільшим показником відзначився саме Уельс (84,1%).

З початку компанії вакцинації, у Великобританії щепили першою дозою 48 292 811 осіб, а другою - 43 535 098.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВакцинаціяКоронавірус