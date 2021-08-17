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Британія дозволила щеплення вакциною Moderna для дітей старше 12 років

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Лондон, Вівторок 17 серпня 2021 18:05
Британія дозволила щеплення вакциною Moderna для дітей старше 12 років Фото: вакцину Moderna дозволили колоти дітям у Британії (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великобританії дозволило робити щеплення вакциною Moderna дітям старше 12 років. До цього їм робили щеплення від COVID тільки препаратом від Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Я рада підтвердити, що вакцина проти COVID-19 від Moderna дозволена до застосування серед дітей від 12 до 17 років. Ця вакцина безпечна і ефективна для представників даної вікової групи", - йдеться в заяві глави MHRA Джун Рейн.

Також уточнюється, що дані про безпеку використання вакцини Moderna на дітях порівнянні з показниками, які були отримані при вакцинації повнолітньої молоді. Більшість побічних ефектів були м'якими і обмежувалися втомою або запаленням в місці уколу.

Нагадаємо, в червні Британія схвалила застосування вакцини Pfizer серед дітей від 12 до 15 років.

Також повідомлялося, що Німеччина почне вакцинувати дітей від 19 з вересня.

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