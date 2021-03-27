"Британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні, - Степанов

"Британський" штам коронавірусу зараз поширюється по Україні і є більш заразним. Через мутації в країні фіксуються високі показники смертності від коронавірусу і стрибок захворюваності.

"Це "британський" штам вірусу, який вже поширений по всій країні. І більшу кількість людей заражається цим вірусом. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він досить агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, хвороба розвивається дуже швидко", - заявив він.

Степанов також підкреслив, що через штам зростає кількість госпіталізацій.

За словами міністра, через поширення нового штаму важкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей у віці від 40 років, а іноді і від 30-ти. Раніше до ускладнень були схильні люди у віці від 60 років.