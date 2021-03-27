"Британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні, - Степанов
"Британський" штам коронавірусу зараз поширюється по Україні і є більш заразним. Через мутації в країні фіксуються високі показники смертності від коронавірусу і стрибок захворюваності.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Це "британський" штам вірусу, який вже поширений по всій країні. І більшу кількість людей заражається цим вірусом. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він досить агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, хвороба розвивається дуже швидко", - заявив він.
Степанов також підкреслив, що через штам зростає кількість госпіталізацій.
За словами міністра, через поширення нового штаму важкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей у віці від 40 років, а іноді і від 30-ти. Раніше до ускладнень були схильні люди у віці від 60 років.
Нагадаємо, у МОЗ прогнозують до 25 тисяч випадків COVID-19 на добу. Таке зростання пов'язують з появою в країні "британського" штаму коронавірусу.
До цього про можливе піку епідемії коронавіруса говорив голова медичного комітету Ради Михайло Радуцький. Він прогнозував пік пандемії в найближчі тижні.