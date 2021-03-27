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"Британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине, - Степанов

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 19:15
"Британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине, - Степанов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Британский" штамм коронавируса сейчас распространяется по Украине и является более заразным. Из-за мутации в стране фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса и скачок заболеваемости.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

"Это "британский" штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом. Он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, болезнь развивается очень быстро", - заявил он.

Степанов также подчеркнул, что из-за штамма растет количество госпитализаций.

По словам министра, из-за распространения нового штамма тяжелое течение болезни теперь наблюдается у людей в возрасте от 40 лет, а иногда и от 30-ти. Ранее к осложнениям были склонны люди в возрасте от 60 лет.

Напомним, в Минздраве прогнозируют до 25 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Такой рост связывают с появлением в стране "британского" штамма коронавируса.

До этого о возможном пике эпидемии коронавируса говорил глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий. Он прогнозировал пик пандемии в ближайшие недели.

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