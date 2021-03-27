"Британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине, - Степанов

"Британский" штамм коронавируса сейчас распространяется по Украине и является более заразным. Из-за мутации в стране фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса и скачок заболеваемости.

"Это "британский" штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом. Он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, болезнь развивается очень быстро", - заявил он.

Степанов также подчеркнул, что из-за штамма растет количество госпитализаций.

По словам министра, из-за распространения нового штамма тяжелое течение болезни теперь наблюдается у людей в возрасте от 40 лет, а иногда и от 30-ти. Ранее к осложнениям были склонны люди в возрасте от 60 лет.