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"Британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні, - Степанов

Автор: РБК-Україна

"Британський" штам коронавірусу зараз поширюється по Україні і є більш заразним. Через мутації в країні фіксуються високі показники смертності від коронавірусу і стрибок захворюваності.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це "британський" штам вірусу, який вже поширений по всій країні. І більшу кількість людей заражається цим вірусом. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він досить агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, хвороба розвивається дуже швидко", - заявив він.

Степанов також підкреслив, що через штам зростає кількість госпіталізацій.

За словами міністра, через поширення нового штаму важкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей у віці від 40 років, а іноді і від 30-ти. Раніше до ускладнень були схильні люди у віці від 60 років.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують до 25 тисяч випадків COVID-19 на добу. Таке зростання пов'язують з появою в країні "британського" штаму коронавірусу.

До цього про можливе піку епідемії коронавіруса говорив голова медичного комітету Ради Михайло Радуцький. Він прогнозував пік пандемії в найближчі тижні.

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Новини України Максим СтепановКоронавірус
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