Британців закликають поспішити з бустерами, щоб уникнути різдвяних обмежень

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що настійно закликає всіх, хто має право на бустерну ін'єкцію, скоріше прийняти цю пропозицію.

"Я настійно закликаю всіх, хто має право на ревакцинацію COVID-19 або вакцину проти грипу, якнайшвидше прийняти цю пропозицію", - сказав він.

Він також закликав усіх, хто не має право на бустерні дози, допомогти з цим питанням своїм літнім родичам.

За його словами, активна участь у вакцинації британців допоможе країні не тільки уникнути карантинних обмежень на Різдво, а й пережити цю зиму.

10 062 704 людини отримали бустерні дози від коронавірусу. Крім того, 45 836 791 особа вакцинована повністю і 50 234 416 отримали один укол.