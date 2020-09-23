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У Брюсселі скасовують масковий режим

Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес заявила, що у Брюсселі з 1 жовтня буде скасований масковий режим на вулицях. Однак надягати маску місцевим жителям доведеться у людних місцях.

Про це повідомляє The Brussels Times.

"Носіння маски залишиться дуже важливим для стримування поширення коронавірусу. Але марно робити його обов'язковим в будь-який час і в будь-якому місці", - сказала Вільмес.

Втім, надягати маску, як і раніше, доведеться де неможливо дотримати безпечної дистанції між людьми. Зокрема, обов'язковим залишається носіння маски в магазинах, кінотеатрах і в громадському транспорті.

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Зазначимо, у Бельгії від початку пандемії було зареєстровано 105 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 10 тисяч людей померли.

Нагадаємо, у Празі (Чехія) введено заборону на відвідування госпіталізованих близьких і родичів.

Також РБК-Україна писало, що в Австрії через збільшення кількості заражень коронавірусом ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім того, влада Парижа прийняли рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста.

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