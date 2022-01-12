Що буде з COVID-сертифікатом після введення бустерної дози: відповідь МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич розповіла, що після отримання бустерного щеплення від коронавірусу можна створити новий COVID-сертифікат. Ця функція з'явиться у "Дії" орієнтовно наприкінці січня.

Про це вона сказала в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID".

"До того часу діятиме сертифікат про попередню повну вакцинацію. Оновлений цифровий COVID-сертифікат, який ви згенеруєте після отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19, діятиме 270 днів з дати ревакцинації", - зазначила Карчевич.

Варто зазначити, що в Україні для ревакцинації рекомендують вводити Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Таким чином, після отримання двох доз CoviShield/AstraZeneca, бустерну дозу можна отримати будь-якою доступною вакциною мРНК.

Однак, тим, хто пройшов курс щеплень CoronaVac, МОЗ радить вводити бустерну дозу Pfizer.

"У сертифікаті відображатиметься інформація про останню введену вакцину із зазначенням, що це третє щеплення. Якщо, наприклад, після базового курсу вакциною CoronaVac ви зробите ревакцинацію вакциною Comirnaty, у сертифікаті відображатиметься саме вакцина від виробника Pfizer", - наголосила Карчевич.

Вона додала, що це, своєю чергою, дозволить українцям з курсом CoronaVac та бустером Pfizer подорожувати до країн, які не визнають китайської вакцини.

Нагадаємо, в ЄС вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Після чого українське МОЗ заявило, що готує таке ж рішення.

Раніше також повідомлялося, що в середині січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати від коронавірусу в "Дії".