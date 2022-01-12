ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що буде з COVID-сертифікатом після введення бустерної дози: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Київ, Середа 12 січня 2022 15:49
Що буде з COVID-сертифікатом після введення бустерної дози: відповідь МОЗ Фото: у МОЗ розповіли, як буде оформлюватися COVID-сертифікат з бустерною дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич розповіла, що після отримання бустерного щеплення від коронавірусу можна створити новий COVID-сертифікат. Ця функція з'явиться у "Дії" орієнтовно наприкінці січня.

Про це вона сказала в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID".

"До того часу діятиме сертифікат про попередню повну вакцинацію. Оновлений цифровий COVID-сертифікат, який ви згенеруєте після отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19, діятиме 270 днів з дати ревакцинації", - зазначила Карчевич.

Варто зазначити, що в Україні для ревакцинації рекомендують вводити Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Таким чином, після отримання двох доз CoviShield/AstraZeneca, бустерну дозу можна отримати будь-якою доступною вакциною мРНК.

Однак, тим, хто пройшов курс щеплень CoronaVac, МОЗ радить вводити бустерну дозу Pfizer.

"У сертифікаті відображатиметься інформація про останню введену вакцину із зазначенням, що це третє щеплення. Якщо, наприклад, після базового курсу вакциною CoronaVac ви зробите ревакцинацію вакциною Comirnaty, у сертифікаті відображатиметься саме вакцина від виробника Pfizer", - наголосила Карчевич.

Вона додала, що це, своєю чергою, дозволить українцям з курсом CoronaVac та бустером Pfizer подорожувати до країн, які не визнають китайської вакцини.

Нагадаємо, в ЄС вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Після чого українське МОЗ заявило, що готує таке ж рішення.

Раніше також повідомлялося, що в середині січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати від коронавірусу в "Дії".

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації Мінстерство охорони здоров'я України
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус