Что будет с COVID-сертификатом после введения бустерной дозы: ответ Минздрава

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич рассказала, что после получения бустерной прививки от коронавируса можно создать новый COVID-сертификат. Эта функция появится в "Дие" ориентировочно в конце января.

Об этом она сказала в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID".

"К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации. Обновленный цифровой COVID-сертификат, который вы сгенерируете после получения бустерной дозы вакцины против COVID-19, будет действовать 270 дней с даты ревакцинации", - отметила Карчевич.

Стоит отметить, что в Украине для ревакцинации рекомендуют вводить Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Таким образом, после получения двух доз CoviShield/AstraZeneca, бустерную дозу можно получить любой доступной вакциной мРНК.

Однако, тем, кто прошел курс прививок CoronaVac, Минздрав советует вводить бустерную дозу Pfizer.

"В сертификате будет отображаться информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка. Если, например, после базового курса вакциной CoronaVac вы сделаете ревакцинацию вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться именно вакцина от производителя Pfizer", - подчеркнула Карчевич.

Она добавила, что это, в свою очередь, позволит украинцам с курсом CoronaVac и бустером Pfizer путешествовать в страны, которые не признают китайской вакцины.

Напомним, в ЕС решили сократить срок действия COVID-сертификатов. После чего украинский Минздрав заявил, что готовит такое же решение.

Ранее также сообщалось, что в середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса в "Дие".