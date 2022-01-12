ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что будет с COVID-сертификатом после введения бустерной дозы: ответ Минздрава

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 15:49
Что будет с COVID-сертификатом после введения бустерной дозы: ответ Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, как будет оформляться COVID-сертификат с бустерной дозой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич рассказала, что после получения бустерной прививки от коронавируса можно создать новый COVID-сертификат. Эта функция появится в "Дие" ориентировочно в конце января.

Об этом она сказала в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID".

"К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации. Обновленный цифровой COVID-сертификат, который вы сгенерируете после получения бустерной дозы вакцины против COVID-19, будет действовать 270 дней с даты ревакцинации", - отметила Карчевич.

Стоит отметить, что в Украине для ревакцинации рекомендуют вводить Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Таким образом, после получения двух доз CoviShield/AstraZeneca, бустерную дозу можно получить любой доступной вакциной мРНК.

Однако, тем, кто прошел курс прививок CoronaVac, Минздрав советует вводить бустерную дозу Pfizer.

"В сертификате будет отображаться информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка. Если, например, после базового курса вакциной CoronaVac вы сделаете ревакцинацию вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться именно вакцина от производителя Pfizer", - подчеркнула Карчевич.

Она добавила, что это, в свою очередь, позволит украинцам с курсом CoronaVac и бустером Pfizer путешествовать в страны, которые не признают китайской вакцины.

Напомним, в ЕС решили сократить срок действия COVID-сертификатов. После чего украинский Минздрав заявил, что готовит такое же решение.

Ранее также сообщалось, что в середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса в "Дие".

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе