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Чи буде в Києві жорсткий карантин: позиція КМДА

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 16:13
Чи буде в Києві жорсткий карантин: позиція КМДА Фото: перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні в Києві немає передумов для жорстких карантинних обмежень. Незважаючи на це, влада готується до всіх можливих сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Як заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації рітейлерів України, тенденція захворюваності на COVID-19 в Києві не дає приводу для оптимізму.

"Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Однак, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають в дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет - у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації", - зазначив Кулеба.

Також повідомляється, що бізнес ставив питання щодо проїзду в громадському транспорті під час можливого локдауну.

"Хоча поки передумов до введення жорстких обмежень немає, місто готується до різних сценаріїв. Олексій Кулеба зазначив, що від 11 серпня подано вже понад 8000 заявок (на електронні перепустки, - ред.), які продовжують надходити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що суворого локдауну в Києві можна буде уникнути за умови вакцинації.

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