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Коли буде пік та спад хвилі COVID-19: прогноз МОЗ

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 15:38
Коли буде пік та спад хвилі COVID-19: прогноз МОЗ Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, це станеться вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24".

Як розповів Кузін, міністерство прогнозує, що пікові навантаження на медичну систему почнуться вже через два-три тижні. Після цього ситуація почне покращуватися.

"За нашими прогнозами, ми очікуємо пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спаданням до середини грудня 2021 року, у тому числі (очікується - ред.) поліпшення ситуації у першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози", - сказав головний санлікар.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 27 тисяч випадків коронавірусу. Майже 700 людей померли від COVID-19.

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