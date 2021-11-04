Коли буде пік та спад хвилі COVID-19: прогноз МОЗ

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, це станеться вже найближчими тижнями.

Як розповів Кузін, міністерство прогнозує, що пікові навантаження на медичну систему почнуться вже через два-три тижні. Після цього ситуація почне покращуватися.

"За нашими прогнозами, ми очікуємо пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спаданням до середини грудня 2021 року, у тому числі (очікується - ред.) поліпшення ситуації у першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози", - сказав головний санлікар.