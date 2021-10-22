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Чи буде тотальний локдаун в Україні: відповідь Кузіна

Автор: Юлія Бойко

Міністерство охорони здоров'я України поки не обговорює можливість введення тотального локдауну. У тому числі в "червоних" зонах адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна телеканалу "Дім".

За його словами, перспектива локдауну залежить від прописаних у "карантинній" постанові епідемічних показників. На сьогодні лише кілька регіонів знаходяться в "червоній" зоні.

"Залежно від того, які цифри будуть реєструватися у нас навіть після введення "червоної" зони в цих областях, буде залежати необхідність або відсутність необхідності введення більш широкого локдауну. Але поки про це не йдеться", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що тотального локдауну найближчим часом чекати не варто.

"Поки це не проговорюється. Зараз ми спостерігаємо за цією ситуацією. Зараз мова йде тільки про те, щоб точково, на рівні декількох областей, встановлювати "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, детальніше про ситуацію з коронавірусом та майбутні обмеження читайте в матеріалі "Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні та чи загрожує Україні повний локдаун".

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