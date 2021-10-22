Чи буде тотальний локдаун в Україні: відповідь Кузіна

За його словами, перспектива локдауну залежить від прописаних у "карантинній" постанові епідемічних показників. На сьогодні лише кілька регіонів знаходяться в "червоній" зоні.

"Залежно від того, які цифри будуть реєструватися у нас навіть після введення "червоної" зони в цих областях, буде залежати необхідність або відсутність необхідності введення більш широкого локдауну. Але поки про це не йдеться", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що тотального локдауну найближчим часом чекати не варто.

"Поки це не проговорюється. Зараз ми спостерігаємо за цією ситуацією. Зараз мова йде тільки про те, щоб точково, на рівні декількох областей, встановлювати "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - додав головний санлікар.